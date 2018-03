Le procès des meurtriers présumés de Sophie Lionnet, 21 ans, s'ouvre lundi au Royaume-Uni. Ce couple de français l'hébergeait comme jeune fille au pair. Le 20 septembre, son corps a été retrouvé carbonisé et démembré, dans le jardin du couple au cœur d'un quartier huppé de Londres.

Auxerre, France

Ouissem Medouni et Sabrina Kouider, un couple de français suspectés du meurtre de Sophie Lionnet, jeune icaunaise de 21 ans, sont jugés à partir de lundi au Royaume-Uni. Le 20 septembre dernier, le corps de la jeune femme était retrouvé carbonisé et démembré dans le jardin de leur maison du quartier chic de Southfield dans le district londonien de Wimbledon.

Sophie Lionnet avait étudié à Auxerre et vécu à Paron. Sa mère, Catherine Devalloné, remariée, y vit toujours. La jeune femme travaillait pour le couple en tant que jeune fille au pair.

Sophie Lionnet avait 21 ans. - Capture d'écran

Un long procès et des questions sans réponses

Pourquoi la jeune fille a t-elle été tuée ?

Le procès va durer plusieurs semaines tant les interrogations sont nombreuses. La question principale reste de savoir pourquoi la jeune fille a été tuée. Mi-janvier, Sabrina Kouider et Ouissem Medouni ont reconnu avoir voulu se débarrasser du corps en le brûlant mais ils nient avoir tuée Sophie Lionnet.

S'agit-il d'un assassinat ou d'un accident qui a mal tourné ?

Une certitude, Sophie Lionnet rencontrait des tensions avec ses employeurs l'été dernier. Mais il y a eu aussi beaucoup de silences téléphoniques et même sur Facebook de la part de cette jeune fille, partie pour la première fois loin de ses parents, séparés d'eux. Des parents qui ne savent à peu près rien des circonstances de sa mort et qui n'ont pas fait leur deuil, le corps étant retenu par la justice britannique.

Les parents vont témoigner durant le procès

Une aide pour se rendre à Londres

Les parents de Sophie Lionnet qui ont dû quémander à l'Etat français une aide financière pour venir à Londres faute de proposition spontanée des autorités. Ils seront amenés à témoigner durant ce procès. C'est le cas de la maman Catherine Devalonné.

Jusqu'à présent, aucun accès au dossier

En tant que témoin, la mère de Sophie Lionnet elle n'a pas été autorisée à parler à la presse avant le procès. L'audience de ce lundi doit permettre un tirage au sort des jurés. L'avocat des parents de Sophie Lionnet n'a pas non plus eu accès au dossier et aux pièces qu'il contient, comme le veut la procédure britannique, jusqu'au début du procès. Il devrait donc enfin avoir accès au dossier.