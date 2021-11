Ouverture du procès d'Éric Zemmour, jugé pour ses propos sur les mineurs isolés

Eric Zemmour, candidat présumé à la présidentielle 2022, est jugé à partir de mercredi pour ses propos sur les mineurs isolés. Le polémiste d'extrême-droite les avait qualifiés de "voleurs", "assassins" et "violeurs". Une vingtaine de conseils départementaux se sont portés partie civile.

Il avait qualifié les mineurs isolés de "voleurs", "assassins" et de "violeurs". Éric Zemmour est jugé à partir de mercredi pour "complicité de provocation à la haine raciale et d'injure raciale", pour avoir tenu ces propos en septembre 2020 sur CNews. Le polémiste d'extrême-droite, qui n'a pas encore déclaré sa candidature à l'élection présidentielle de 2022, avait réagi dans un débat de l'émission "Face à l'info", à la suite d'un attentat devant les anciens locaux de Charlie Hebdo.

"Ils n'ont rien à faire ici, ils sont voleurs, ils sont assassins, ils sont violeurs, c'est tout ce qu'ils sont, il faut les renvoyer et il ne faut même pas qu'ils viennent", avait déclaré Éric Zemmour, habitué des sorties controversées. Ces propos avaient causé la colère de nombreuses associations ainsi que de plusieurs conseils départementaux, qui prennent en charge les mineurs isolés via l'aide sociale à l'enfance. SOS Racisme, la Ligue des droits de l'Homme ou la Maison des Potes, accompagnés par une vingtaine de départements, se sont constitués partie civile.

Il s'agit de : l'Ardèche, l'Aude, la Dordogne, le Finistère, la Haute-Garonne, le Gers, la Gironde, l'Hérault, les Landes, la Loire-Atlantique, le Lot-et-Garonne, la Lozère, la Meurthe-et-Moselle, les Pyrénées-Atlantiques, les Pyrénées-Orientales, la Seine-Saint-Denis, le Val-de-Marne, le Tarn, la Haute-Vienne, la Haute-Saône et la Guadeloupe.

Éric Zemmour ne compte pas être présent à l'audience

Olivier Pardo, avocat d'Éric Zemmour, a indiqué que son client ne devrait pas être présent à l'audience "pour la sérénité des débats" et éviter de transformer le tribunal correctionnel de Paris en "arène politique". Selon lui, Éric Zemmour n'a fait que "redire avec des mots différents" les inquiétudes exprimées par les autorités sur la délinquance liée aux mineurs non accompagnés. Comme c'est l'usage dans les procès de presse, le patron de Canal+, propriétaire de CNews, sera jugé aux côtés d'Éric Zemmour, en tant que diffuseur des propos.

"Il s'agit de jeunes qui ont le droit à la protection et à un accueil digne", a déclaré le président (PS) du conseil départemental de Seine-Saint-Denis Stéphane Troussel, constitué partie civile "car nous ne pouvons tolérer les amalgames et le racisme dont ce fossoyeur de la république est coutumier". De son côté, l'avocat d'Éric Zemmour se demande ce "que viennent faire les conseils départementaux dans cette affaire ?", pointant du doigt de la "pure politique".

10% des mineurs isolés étrangers ont commis des actes de délinquances

Selon un rapport parlementaire publié en mars, environ 10% des mineurs isolés étrangers recensés en France ont commis des actes de délinquance. Il s'agit surtout de vols de rue, dans les transports en commun, parfois avec violences, ou de vols par effraction, en premier lieu dans les pharmacies, beaucoup d'entre eux étant toxicomanes.

Pour Me Patrick Klugman, avocat de SOS Racisme, les propos tenus à l'antenne sont "absolument intolérables" et laissent entendre que "tout mineur isolé est un délinquant en puissance qui vient en France pour commettre des exactions". "C'est l'essence même du racisme", a-t-il estimé. En mars dernier, le Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) avait déjà sanctionné CNews d'une amende de 200.000 euros pour "incitation à la haine" et "à la violence". La chaîne d'informations avait annoncé mi-septembre retirer Éric Zemmour de son antenne.

Le polémiste, qui devrait annoncer sa candidature à la présidentielle début décembre selon son entourage, a déjà été condamné à deux reprises pour provocation à la haine. Ses prises de position lui ont valu une quinzaine de poursuites en justice.