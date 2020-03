Ouverture du procès de Joël Le Scouarnec : des victimes en Mayenne ?

Le procès aux Assises de Charente-Maritime de Joël Le Scouarnec débute ce vendredi. L'ancien chirurgien est accusé de viols et d'agressions sexuelles sur 4 mineures. Mais, selon la justice, il pourrait y en avoir beaucoup plus et peut-être en Mayenne où il a exercé en 2004.