Montady, France

Les auteurs de l'agression mortelle de Luis Bueno le 8 octobre 2012 à Montady sont rejugés à partir d'aujourd'hui et jusqu'à vendredi à Carcassonne. Un drame qui a secoué le village ou la victime était connue.

La soirée avait bien commencé

Le soir du drame Luis Bueno passe la soirée dans un café de Montady avec des amis. Ensemble ils regardent un match de foot autour d'une pizza. Plus tard, dans la soirée, arrivent trois hommes. Une mauvaise rencontre qui s'est terminée par une embrouille sur le paiement de bouteilles d'alcool.

Sur le boulodrome de la commune, ils vont frapper Luis Bueno à mort, en lui donnant des coups de pieds et des coups de poings dans la tête.

Luis Bueno était connu dans le village, il y avait beaucoup de monde à son enterrement et lors d'une marche blanche quelques jours après le drame.

Les meurtriers comparaissent libres

Les auteurs arrêtés sont jugés en juin 2015, deux seulement car le 3ème est mort entretemps en prison. Ils écopent de 12 et 15 ans de réclusion et font appel. ( l'un fait appel et pour le second c'est le parquet)

Problème:: le délai entre ce premier procès et le second est trop long. Les deux condamnés sont libérés à la fin de l'année dernière. Ce mardi matin, c'est libre qu'ils vont se présenter au tribunal de Carcassonne pour être rejugés pour coups et blessures ayant entraîné la mort sans intention de la donner.

On a pas à libérer des individus condamnés à 12 et 15 ans de prison en 2015, la justice doit faire son travail et faire respecter les décisions qu'elle a prise