Ouverture du procès pour un œil perdu après un coup de pelle aux assises de Pau

C'est l'ouverture du procès d'un homme de 40 ans à Pau aux assises des Pyrénées-Atlantiques. Wesley Doerr est poursuivi pour violence avec arme suivie d'une mutilation ou infirmité permanente, en récidive. Le 22 août 2019, à Pau, il a frappé un homme avec une pelle dans un contexte de dette de drogue. Cela s'est passé sur un terrain vague, les différents protagonistes étaient alcoolisés. La victime a reçu un coup de pelle dans la tête alors qu'elle venait récupérer de l'argent.

Des coups de pelle au visage

Il semble que l'homme qui venait récupérer de l'argent ne faisait pas cela pour lui mais pour quelqu'un d'autre. D'après les premiers éléments, il s'agirait d'environ 130€ pour de la cocaïne promise à un habitant du quartier Ousse des Bois mais la drogue n'avait jamais été fournie. C'est pour cette raison que le 22 août 2019, deux hommes ont débarqué aux abords d'un terrain situé avenue de Buros, près de la caravane de Wesley Doerr qui avait fait miroiter la livraison de cocaïne.

L'un d'eux a voulu escalader une balustrade et c'est là que Wesley Doerr l'a frappé. Deux ou trois coups, au visage notamment. C'est ce que l'accusé a dit aux enquêteurs mais il a aussi assuré qu'il s'était défendu et qu'il l'avait tapé avec le manche de la pelle, pas la partie métallique. Il ajoute que la victime l'aurait ensuite blessé avec un couteau. Un fait non confirmé par des témoins de la scène. Ce qui est certain c'est que l'homme touché à la tête a perdu l'usage de son œil droit suite à cette bagarre.