Ouverture du procès à Rennes du "Madoff breton"

Il a été surnommé le "Madoff" breton. Jean-Jacques Defaix comparait depuis ce lundi matin devant le tribunal correctionnel de Rennes. Il est accusé d'avoir escroqué 1500 épargnants pour plus de 34 millions d'euros entre 2007 et fin 2010. 15 autres prévenus comparaissent à ses cotés.

Les victimes ne sont, pour la plupart, pas présentes à l'ouverture du procès ce lundi. Elles sont 700 à s'être portées parties civiles et sont représentées par leurs avocats. Il faut dire que le procès de Jean-Jacques Defaix et de 15 autres prévenus doit durer trois semaines. Un procès pour escroquerie, blanchiment et association de malfaiteurs.

Les victimes cherchent des réponses

Les victimes attendent en tous cas beaucoup de ce procès. Après six ans d'instruction, elles espèrent pouvoir comprendre ce qui s'est passé. " On va enfin avoir des réponses, comprendre pourquoi nous sommes victimes, comprendre le maillage et les éléments qui ont fait que Jean -Jacques Defaix a pu créer ses coopératives. Nous on est tombé dans un piège et on est victime de ce piège depuis six ans " explique la quimpéroise Morgane Philippot, devenue présidente d'une association de victimes qui rassemble près de 200 personnes. Certaines ont investi plusieurs centaines de milliers d'euros dans les coopératives de Jean-Jacques Defaix, destinées à financer des PME locales, qui leur promettait un rendement de 6%. Au final, la plupart d'entre elles ont tout perdu.

La brestoise Chantal Lecun, aujourd'hui à la retraite, était assistante maternelle quand elle a investi 90 000 euros avant de tout perdre. " ça fait exactement 40 ans d'économies. Il a fallu que je vende ma maison. Il ne me restait que 200 euros pour vivre. C'est une honte " explique t'elle. Elle a depuis cette histoire quitté la Bretagne.

La brestoise Chantal Lecun a perdu 90 000 euros Partager le son sur : Copier

Jean Jacques Defaix combatif

Jean-Jacques Defaix a toujours nié l'escroquerie. Il plaide sa bonne foi depuis le début de l'affaire, il est sur la même ligne à l'ouverture du procès. " Moi j'ai sollicité des entreprises et des personnes qui ont des agréments de l'Etat. En quoi j'aurais pu influencer dans la chaîne ces différentes personnes et leur dire on va faire du copinage et une escroquerie? C'est pas sérieux. Moi je suis en quelque sorte le pilote, c'est tout. Je n'ai absolument rien à voir là dedans " explique-t-il combatif et résolu " à faire éclater la vérité " durant ces trois semaines de procès.

"Je n'ai absolument rien à voir là dedans" explique Jean Jacques Defaix Partager le son sur : Copier

Jean-Jacques Defaix s'est présenté ce lundi seul, sans avocat. Il explique ne pas en avoir les moyens financiers. Il encourt jusqu'à 10 ans de prison.