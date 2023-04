Ouverture du procès sur les violences lors de la marche des fiertés à Bordeaux

Le tribunal judiciaire de Bordeaux doit juger neuf personnes ce vendredi, pour leur éventuelle implication dans des violences lors de la marche des fiertés le 12 juin dernier à Bordeaux. Les prévenus sont poursuivis pour violences, injures publiques et provocation à la haine et à la violence. Une banderole à caractère homophobe avait été accrochée sur le toit de la maison écocitoyenne, sur le trajet du cortège, sur les quais. Le groupe aurait également fait des saluts nazis, insulté et jeté des bouteilles en verre sur les manifestants, selon l'association LGBTI+ le Girofard.

Dès sept heures et demie du matin, ce 12 juin, quelques heures avant le départ du cortège, l'association le Girofard remarque des tags insultants place des Quinconces à Bordeaux. La mairie a tout de suite fait un signalement. Avant le départ de la marche, l'association déclare avoir reçu un message de menaces de mort et de dégradation de son local. Le défilé n'a pas pu aller jusqu'au bout, suite aux agissements d'un groupe d'individus qui a déployé une banderole avec un slogan à caractère homophobe, tout en insultant les manifestants à l'aide d'un mégaphone. Des saluts nazis auraient également été remarqués lors de la marche. "Lorsqu'on déploie une banderole comme celle-ci sur le trajet de la marche des fiertés, et qu'on l'accompagne de saluts nazis, on sait ce qu'on fait, et on sait qu'on va blesser des gens dans leur intimité. Ils ont simplement envie qu'on les reconnaisse en tant que victimes", explique Me Laforcade, avocat de plusieurs associations qui se sont portées parties civiles, et d'une femme qui a reçu un projectile. Certains prévenus sont aussi poursuivis pour avoir dégradé des passages piétons aux couleurs LGBT à Bordeaux