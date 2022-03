Overdose mortelle à Besançon: 7 ans de prison ferme pour le dealer

Le 6 novembre 2019, une femme avait été retrouvée morte à son domicile à Besançon, suite à une overdose. L'homme soupçonné de lui avoir vendu la drogue qu'elle a consommé comparaissait ce mercredi 16 mars 2022 devant le tribunal judiciaire de Besançon, poursuivi pour trafic de stupéfiants, mais surtout pour homicide involontaire. Le procureur a requis à son encontre une peine de 7 ans de prison, et c'est la peine qui a été prononcée par le tribunal.

Une héroïne particulièrement pure et donc dangereuse

La victime, une toxicomane de 48 ans, est morte au lendemain d'une soirée au cours de laquelle elle avait consommé des drogues en compagnie d'une amie, c'est cette dernière qui avait donné l'alerte. Sur place, les enquêteurs ont trouvé des résidus de drogue, dont de l'héroïne, qui après analyse s'est révélée être particulièrement puissante: pure à 24%,, contre 4 à 10% pour l'héroïne habituellement vendue sur le marché.

L'autopsie a montré que la victime était décédée après avoir consommé pendant plusieurs heures un cocktail d'alcool et de médicaments, fumé de la cocaïne, elle aurait également selon le témoignage de son amie sniffé de l'héroïne. Les analyses toxicologiques ont permis de constater qu'elle était effectivement consommatrice d'héroïne, mais n'ont pas permis de déterminer si elle en avait absorbé dans les heures qui ont précédé son décès.

Un petit dealer indépendant" - le prévenu à l'audience

A l'audience, le vice-procureur Julien Babé fustige "l'indifférence et le cynisme" du prévenu, qui reconnaît le trafic de drogue mais décline toute responsabilité dans la mort de la victime. Le jeune homme de 24 ans, en détention provisoire depuis son arrestation en septembre 2020, se définit comme "un petit dealer indépendant", travaillant à la demande par téléphone, il livrait à domicile entre 10 et 20 clients par jour, cocaïne, héroïne essentiellement, et un peu de cannabis. Il avoue avoir fourni une partie seulement de la drogue retrouvée sur les lieux du drame: "j'ai livré un gramme de cocaïne, mais absolument pas d'héroïne". Mais le vice-procureur lui rappelle le témoignage de l'amie de la victime qui parle bien d'un achat d'héroïne, qui a fourni aux enquêteurs son numéro de téléphone, et qui l'a reconnu sur photo.

Pas de relation de cause à effet entre le trafic et le décès, selon l'avocate

Pour l'avocate du trafiquant, Maître Emmanuelle Huot, son client a sûrement une responsabilité morale dans ce drame, mais l'accusation ne démontre pas de relation directe de cause à effet entre la vente du produit stupéfiant et le décès. La drogue a été achetée et payée par l'amie de la victime, il y a donc déjà un intermédiaire, et surtout, argumente l'avocate, "on n'a aucune certitude sur les causes du décès, c'est un cocktail qui a provoqué la mort, et rien n'indique dans les conclusions des experts que l'héroïne ou la cocaïne consommées ont eu un rôle prépondérant".

Le tribunal a finalement condamné le trafiquant à 7 ans de prison ferme, avec maintien en détention, 40.000 euros d'amende et la confiscation des biens saisis. Les juges ont considéré que "les stupéfiants vendus, ont, parmi d'autres causes , provoqué le décès de la victime". Ils ont également estimé que le prévenu n'était "pas un simple livreur ou revendeur, mais bien l'organisateur d'un trafic, qui plus est en récidive" car il avait déjà été condamné dans une affaire de drogue.

Le prévenu sort de ses gonds à l'annonce du jugement

A l'annonce du jugement le prévenu a d'abord paru sonné, puis est sorti de ses gonds au moment où son escorte lui passait les menottes pour le ramener en prison, hurlant et donnant des coups de pied dans le mobilier. Il a d'ores et déjà annoncé à son avocate son intention de faire appel.

Deux complices qui comparaissaient à ses côtés, mais uniquement pour les faits de trafic, ont été condamnés respectivement à 20 mois de prison dont 5 avec sursis, et 4 mois de prison avec sursis.