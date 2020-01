Parce que les cambrioleurs ne connaissent pas de frontières, il est parfois difficile de retrouver le propriétaire d'un objet volé. La police belge va désormais participer au site internet qui répertorie les "OVNI" (objets volés non identifiés).

"Ovninord", le site internet des polices française et belge qui répertorie les objets volés sans propriétaire

Lille, France

C'est un site né de l'imagination d'un militaire du groupement de gendarmerie départemental du Nord en 2017. Le major Jean-Claude Bienaimé demande à sa hiérarchie de créer un site internet répertoriant tous les objets volés saisis chez des cambrioleurs ou oubliés dans la nature : ovninord.free.fr. 765 objets y ont été publiés en 2 ans et demi, 14 seulement ont été réclamés. La plupart sont des bijoux, des roues de voitures, des vélos à la valeur marchande plus ou moins importante mais ce gendarme y publie aussi des objets plus inattendus :

Récemment, j'ai rentré la photographie d'une boîte à bijoux qui contenait des dents de lait. Cela avait une valeur sentimentale pour le propriétaire !

Des enquêtes relancées

Le militaire raconte également que ce site peut relancer certaines enquêtes : "On a eu dernièrement une tablette ramenée par un monsieur. Il l'avait trouvée dans la nature avec sur le fond d'écran deux adolescents dans une piscine. On l'a mise en ligne et des gens ont reconnu les jeunes, ils ont fait le lien avec des amis qui s'étaient fait cambrioler à Tourcoing".

Cela provenait d'un cambriolage commis avec arme et avec violence pour un préjudice de 120 000€

Le major de la gendarmerie du Nord, Jean-Claude Bienaimé Copier

Coopération transfrontalière

C'est d'abord la gendarmerie du département du Nord qui a développé ce site internet, rejoint par la police du Nord et désormais, ce sont les policiers belges qui pourront publier des objets volés saisis dans leur pays et provenant potentiellement de France. Laurent Coucke est le directeur-coordonateur de la police belge du Hainaut :

Chaque fois qu'il y a une bonne pratique, on la diffuse. Il n'y a plus de frontières pour le travail policier.

Une coopération entre les deux pays qui s'accélère, c'est une bonne chose pour Jean-Christophe Bouvier, le préfet délégué pour la Défense et la Sécurité de la zone Nord :

Il fallait permettre à toutes les victimes de part et d'autre de la frontière de pouvoir identifier des biens