Oytier-Saint-Oblas : un homme de 74 ans chute du toit de sa maison à plus de quatre mètres de hauteur

La victime, un homme de 74 ans, a été massé et ventilé par les pompiers et le SAMU avant d'être héliporté dans un état grave à l'hôpital Lyon Sud. Ce vendredi en fin de matinée, il est tombé du toit de sa maison à Oytier-Saint-Oblas, à plus de quatre mètres de hauteur. Il était en arrêt cardio-respiratoire à l'arrivée des secours.