Pablo Gonzalez, journaliste basque incarcéré depuis un an en Pologne, "sans preuve significative" selon RSF

Dans le milieu des reporters de guerre espagnols, Pablo Gonzalez est une signature connue. Russophone, il s'est spécialisé dans les conflits de l'ex-bloc soviétique, et comme journaliste free-lance, il collabore régulièrement avec télés, radios, ou presse écrite en Espagne et au Pays Basque. En février 2022, comme des centaines d'autres, il se dirige vers l'Ukraine pour couvrir le conflit qui débute.

Le problème semble commencer quand les autorités polonaises découvrent sa double nationalité : espagnole et russe. Elles l'accusent d'espionnage et décident de son incarcération provisoire. Mais, depuis, rien. L'incarcération est reconduite régulièrement, et sur son site internet espagnol , Reporters Sans Frontières assure que "aucun élément matériel significatif justifiant l'incarcération de Pablo n'a été révélé" par la justice polonaise.

Pablo Gonzalez en février 2022, à la frontière polono-ukrainienne, quelques jours avant son arrestation. © Radio France

Des conditions de détention très dures

Les amis de Pablo Gonzalez au Pays Basque, camarades de promotion de son école de journalisme, ont lancé le hastag #freePablo. Ils pointent aussi des conditions de détention très dures. Pablo Gonzalez est enfermé 23h par jour, à l'isolement dans sa cellule. Il est filmé en permanence. Il a droit à une seule douche par semaine, et n'a reçu qu'une seule visite de ses proches, celle de sa compagne, en novembre dernier. Des conditions dénoncées aussi par Amnesty International qui a écrit au procureur polonais pour dénoncer l'absence de procès et les conditions de détention.

Maintes fois repoussé, le procès est maintenant programmé au 24 mai, mais les avocats du journaliste basque n'ont toujours reçu aucune pièce de l'instruction du dossier pour préparer sa défense.