Pacé, France

Drapeau, mégaphone et pancartes en main, une centaine de manifestants se sont massés ce samedi 22 septembre devant l’entrée du Cora de Pacé près de Rennes. Avec leur slogan "Le dimanche en famille !", les salariés interpellent les dans les rayons ceux qui font leurs courses. "On n’est pas dans une zone touristique, c’est inadmissible d’ouvrir le dimanche" estime cette cliente qui soutient le mouvement.

Les salariés interpellent les clients sur la future ouverture dominicale de leur magasin © Radio France - Maxime Bossonney

L'arrêté préfectoral interdisant l'ouverture dominicale en Ille-et-Vilaine a été annulé en avril dernier par le tribunal administratif de Rennes. Salariés, syndicats et élus se mobilisent pour éviter que d'autres supermarchés ouvrent le dimanche.

Une mesure incompatible avec la vie de famille

"Touche pas à mon dimanche !", "le travail c’est la santé, le dimanche c’est la conserver" peut-on lire sur les pancartes du cortège, qui déambule dans la galerie marchande. Avec son gilet "A votre service", Céline, caissière, ne peut pas se rendre disponible le week-end : "Je suis mère célibataire, le dimanche je n'ai que ça avec mes enfants !", dit-elle exaspérée.

Même constat pour Arnaud, qui fait de la mise en rayon. "Je travaille déjà sur lundi au samedi avec une journée de repos dans la semaine, le dimanche, c’est le seul moment où je peux être avec ma femme et ma fille."

Et les commerçants de la zone commerciale soutiennent la démarche. Laurence, employée d’une pharmacie, à peur d’un effet boomerang : "Ça commence par Cora, mais il y aura des répercussions sur nous » explique-t-elle. « On nous enlève nos privilèges !"

Toute la zone commerciale s'est retrouvée bloquée © Radio France - Maxime Bossonney

Revenir à l'ancien arrêté préfectoral

Les manifestants décident alors d’arrêter les voitures et de bloquer le parking. Ils interpellent les automobilistes pour faire signer une pétition. Un immense embouteillage se créer, et ce sont les manifestants eux-mêmes qui font la circulation. Une action coup de poing pour faire reculer la préfecture. Cyrille Lechevestrier, délégué syndical, souhaite "rétablir l’arrêté interdisant le travail dominical". Il brandit également le couperet de la démission : "On nous oblige à venir travailler, nous ne sommes pas volontaires." souligne-t-il. "Un dimanche par mois à effectuer, pour 8 euros mensuels, ça ne vaut pas le coup, autant s'arrêter. "

Une autre action de ce genre est d’ores et déjà prévue la semaine prochaine.