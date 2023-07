Pacy-sur-Eure : la petite fille de 3 ans renversée par un automobiliste est décédée

La petite fille de trois ans renversée à Pacy-sur-Eure près d'Evreux mardi est morte cette nuit. Elle n'a pas survécu à ses graves blessures, annonce la mairie de Pacy-sur-Eure .

ⓘ Publicité

Sa mère de 34 ans est toujours hospitalisée dans un état très grave à l'hôpital de Rouen, son pronostic vital était engagé lors de son transport à l'hôpital. Le garçon de 14 ans a aussi été gravement touché.

"Nous sommes tristes et choqués"

"Le Papa vient de nous faire savoir que la petite fille de 3 ans, renversée mardi par un chauffard irresponsable, est décédée dans la nuit à l'hôpital de Rouen. Nous sommes tristes et choqués."

Pacy-sur-Eure gardait collectivement l'espoir que les soins prodigués par les secours sur place et son évacuation rapide en hélicoptère vers l'hôpital de Rouen auraient contribué à la sauver. Nous présentons nos plus sincères condoléances à son Papa, à sa famille et à ses proches. Toutes nos pensées vont vers sa Maman et son grand frère qui luttent toujours. Nous leur souhaitons courage et force dans leur guérison" peut-on lire sur la page Facebook de la commune.

Plus de 100 km/h au lieu de 50 km/h

Mardi en fin de matinée, un automobiliste a fauché cette famille sur un passage piéton à Pacy-sur-Eure, une mère et ses deux enfants. Le conducteur roulait à vive allure dans les rues de la commune, environ 100 kilomètres heure au lieu de 50.

Une cellule d’accompagnement psychologique de l’Hôpital d’Évreux indique pouvoir prendre en charge les témoins de l’accident et les riverains, pour un accompagnement psychologique spécifique. Ceux qui le souhaitent peuvent se connaître en Mairie, pour être mis en relation avec la cellule d’accompagnement de l’Hôpital d’Évreux.