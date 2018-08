La galère hier soir pour les voyageurs de la SNCF. Les orages ont provoqué des chutes d'arbres sur la ligne vers PARIS. Et environ 1 500 personnes réparties dans une dizaine de trains ont patienté de longues heures avant d'atteindre leur destination.

Cherbourg-Octeville, Cherbourg-en-Cotentin, France

Des arbres sont tombés sur la voie entre LISIEUX et BERNAY. Ce qui a entraîné l'arrêt de la circulation sur toute la ligne PARIS/CAEN/CHERBOURG. Des caténaires ont été endommagés. Les trains ont été arrêtés dans différentes gares. 1500 personnes se sont retrouvées bloquées en gare de Lisieux, Caen et Evreux. Une dizaine de trains étaient concernés. Le trafic a pu reprendre vers 1h30 au compte-goutte et les voyageurs sont arrivés gare Saint-Lazare vers 4h30 ce matin.

La SNCF affirme que les voies ont été dégagées. Il faut remettre l'ensemble des trains au bon endroit, ce qui entraînera encore quelques perturbations dans la matinée. Le trafic devrait à nouveau revenir à la normale vers 16H ou 17H cet après-midi.

La SNCF promet que les billets seront remboursés

A noter la suppression du train Paris-Cherbourg ce matin de 10H13