Pagaille sur l'A20 : la préfecture de l'Indre s'explique

Dans la nuit de mercredi à jeudi, un camion s'est couché sur l'autoroute A20 au niveau d'Argenton-sur-Creuse. L'accident a provoqué un bouchon, et les automobilistes et passagers d'un bus ont été bloqués parfois plus de 13 heures. Ce vendredi 26 novembre, la préfecture de l'Indre s'explique.

Que s'est-il passé sur l'A20 dans la nuit de mercredi 24 à jeudi 25 novembre? Un camion s'est couché sur l'autoroute au niveau d'Argenton-sur-Creuse vers 2 heures du matin. L'accident a provoqué un bouchon, et les automobilistes et passagers d'un bus ont été bloqués parfois plus de 13 heures ! Certains ont témoigné. Ils ont fait état d'un sentiment de cafouillage, d'abandon. On était des "otages de la route" a confié l'un d'eux à France Bleu Berry. Ce vendredi 26 novembre, alors que l'autoroute est rouverte depuis 17 heures, la préfecture de l'Indre s'exprime. Elle évoque une situation rarissime et exceptionnelle.

Un camion trop grand et une chaussée imbibée de fioul

C'est un malheureux concours de circonstance selon la préfecture. Déjà parce que la dépanneuse d'astreinte était trop petite pour le camion. "La dépanneuse qui est d'astreinte et qui, habituellement, est mobilisée pour faire du relevage de camion est intervenue sur place mais elle était sous dimensionnée par rapport au volume du camion" explique Stéphane Sinagoga, le secrétaire général de la préfecture de l'Indre qui poursuit : "il a fallu faire effectivement appel à un deuxième dépanneur de dimension plus grande pour finaliser cette opération de dépannage". Finalement, le camion est bel et bien relevé et remorqué vers 8 heures du matin selon les services de l'Etat.

À ce moment là, la préfecture fait patienter les automobilistes car elle pense pouvoir rétablir rapidement la circulation une fois la chaussée nettoyée, mais un autre problème est venu contrarier ses plans. "Dès l'accident, la direction a procédé à des opérations de nettoyage avec les moyens qui étaient les siens. Comme ils ne suffisaient pas, nous avons eu le renfort d'une entreprise spécialisée. C'est à ce moment là qu'on a constaté que la quantité de gazole était très, très, très importante" précise Stéphane Sinagoga. C'est bien simple : la chaussée est inutilisable, totalement imbibée de liquides.

Bilan, les deux plans de la préfecture : faire reprendre la circulation sur une seule voie (dans le sens Paris - Province) ou aménager un double sens sur les voies d'en face (Province - Paris) tombent à l'eau car il faut tout bonnement refaire l'enrobé de la chaussée ! Voilà pourquoi l'autoroute n'a pu rouvrir que ce vendredi en fin d'après midi.

Un accident exceptionnel et rarissime

L'accident est toutefois rarissime assure la préfecture de l'Indre, qui veut rassurer les usagers de l'autoroute A20, notamment ceux qui l'empruntent au quotidien. "Un accident avec un camion qui a des réservoirs pleins, qui se couche sur l'autoroute et qui occasionne autant de dégâts, autant sur le terre-plein que sur la chaussée, c'est effectivement exceptionnel, et effectivement, quand nous avons des accidents de poids-lourds, c'est beaucoup moins grave'" souligne Stéphane Sinagoga.

Le secrétaire général de la préfecture rappelle que d'importants moyens ont été mobilisés. En fin de matinée, voyant que la situation était plus grave que prévue, et que le temps d'intervention était plus long que prévu, la préfecture a déclenché un plan communal de secours en lien avec le maire d'Argenton-sur-Creuse. "Il a mobilisé tout de suite la direction de la protection civile et de la Croix-Rouge pour se rendre sur place et venir porter des gâteaux et de l'eau aux personnes qui étaient bloquées dans le dispositif et porter secours aux personnes qui en avaient besoin" explique Stéphane Sinagoga qui souligne aussi qu'il comprend parfaitement l'exaspération qu'ont pu ressentir les automobilistes pris au piège.