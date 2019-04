Paimboeuf : il se cache dans une poubelle pour tenter de fuir les gendarmes

Pour tenter d'échapper à un contrôle de gendarmerie, un automobiliste de 21 ans a pris la fuite à pied ce jeudi soir à Paimboeuf. Se sachant poursuivi ,il s'est caché dans un conteneur à poubelles. Le militaire l'a rattrapé en courant et l'a interpellé.

Paimbœuf, France

En voyant les deux gendarmes en patrouille lui demander de stopper son véhicule ce jeudi soir vers 21 heures à Paimboeuf, un automobiliste de 21 ans, originaire du Pays de Retz, a bien immobilisé sa voiture mais a immédiatement pris la fuite à pied pour éviter de se soumettre au contrôle.

Rattrapé par un gendarme marathonien

L'un des militaires l'a immédiatement pris en chasse en courant. Marathonien, il n'a pas tardé à le rattraper et l'a vu se réfugier dans un conteneur à poubelles au détour d'une rue. Le jeune conducteur a été interpellé. Il roulait sans permis de conduire et a déjà été poursuivi pour conduite en état d'ivresse et conduite sous l'emprise de stupéfiants.