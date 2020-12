Deux hommes ont été interpellés à Paimboeuf ce lundi pour détention et transport de produits stupéfiants. L'un des suspects a semé du cannabis et de la cocaïne en prenant la fuite.

Paimboeuf : il sème du cannabis et de la cocaïne en prenant la fuite

Une scène rocambolesque ce lundi à la mi-journée à Paimboeuf près de Saint-Nazaire en Loire-Atlantique. Un automobiliste grille un stop, les gendarmes le contrôlent, l'homme s'arrête mais son passager prend la fuite en courant. Dans sa course, il laisse échapper plusieurs sachets de son sac dont certains avec de la résine de cannabis et de la cocaïne. Les gendarmes l'ont finalement retrouvé et interpellé en fin d'après-midi car le fuyard avait laissé sa carté d'identité dans la voiture.

Les deux hommes, de 22 et 18 ans, ont été placés en garde à vue pour détention et transport de produits stupéfiants. Ils sont déjà connus pour des faits similaires.