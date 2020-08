Paimpol : "il y a un tueur de chiens, brutal et sanguinaire, dans le territoire", affirme l'ancien maire

Depuis ce samedi 1er août, Jean-Yves de Chaisemartin, actuel vice-président du conseil départemental des Côtes d'Armor et ancien maire de Paimpol, est à la recherche de sa chienne Mala, un berger belge de 2016. "Elle a disparu entre 14h30 et 21h", précise-t-il. "Des traces de sang à profusion" ont été retrouvées dans le jardin, sur la clôture et dans un champ à proximité.

Les traces de sang découvertes dans le champ voisin - DR

Mala est introuvable depuis le samedi 1er août - DR

Jean-Yves de Chaisemartin en est persuadé, sa chienne a été "abattue". Et il a de sérieuses raisons d'être aussi affirmatif : Oups, son autre chienne, un beagle de 2018, est morte empoisonnée il y a douze jours. "Oups a été retrouvée agonisante dans le jardin alors qu'elle était en fin de gestation de huit chiots". Dévasté, l'ancien maire de Paimpol a déposé plainte. Selon lui, "le doute n'est plus possible, il y a un tueur de chiens, brutal et sanguinaire, dans le territoire".

Entre temps, le 24 juillet dernier, Jean-Yves de Chaisemartin a déposé une autre plainte à la gendarmerie de Paimpol après la découverte d'un message "aux relents racistes et homophobes" tagués sur un camping-car. Il espère aujourd'hui que la justice prendra "ces affaires très au sérieux".