Pain, fruits, légumes ... une conciergerie ouvre dans l'hôpital de Laval

Laval, France

Si la qualité d'un hôpital se mesure d'abord par sa qualité de soins, l'accueil des patients et les conditions de travail sont également des paramètres importants. À Laval, le centre hospitalier a inauguré une conciergerie le jeudi 25 juillet 2019. Cet espace situé à l'entrée-nord propose différents services pratiques et de bien-être.

Un patient peut y trouver du pain, acheter des légumes, des fruits ou encore le journal. C'est la start-up Happytal qui gère ce lieu et qui s'engage à ne travailler qu'avec des prestataires locaux (boulangeries, maraîchers etc). Trois concierges vont se relayer dont Axelle Métayer. "Une coiffeuse de Laval par exemple vient dans les chambres et propose ses services de coiffure et esthétique. Du coup si le patient le souhaite, il nous appelle au comptoir et on lui prend son rendez-vous" explique la jeune femme.

800 commandes par mois à Nantes

Des services aux patients et des services au personnel aussi. La conciergerie s'avère utile pour les soignants qui passent des heures dans les services explique Flavia Lenin qui travaille dans les laboratoires de l'hôpital lavallois. "Il y a des agents qui commencent tard et qui terminent tôt. Donc ils peuvent réserver des fruits, du pain, déposer des choses au pressing" déclare la professionnelle. La conciergerie est en place pour les deux prochaines années minimum, et ce principe fonctionne déjà bien chez nos voisins de Nantes au CHU. "On a sur chaque mois sur Nantes environ 800 commandes par mois qui sont passées à la fois par le personnel et les patients. Et pour ces derniers c'est surtout du bien-être, la réflexologie par exemple pour les mamans qui viennent d'accoucher" confie Marie Malléjac, directrice multi-site chez Happytal.

Malgré la vieillesse du bâtiment hospitalier de Laval, cela fait déjà deux ans que la direction investis pour l'accueil des patients. Une responsable de l'hôtellerie a d'ailleurs été embauchée il y a deux ans.