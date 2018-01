Sur France Bleu Limousin, à la mi-temps du match d'Eurocoupe entre Limoges et Kazan ce mardi soir, le maire de Limoges est revenu sur sa proposition de donner le nom de Frédéric Forte au palais des sports de Beaublanc suite à la disparition du président du CSP. Cette option ne tient plus la corde.

Limoges, France

Le maire de Limoges calme le jeu sur l'idée qu'il avait émise la semaine dernière, celle de renommer Beaublanc en palais des sports Frédéric Forte suite au décès du président du club limougeaud. Interrogé sur France Bleu Limousin à la mi-temps du match entre le CSP et Kazan, ce mardi soir, Emile-Roger Lombertie n'a pas tout à fait renoncé à sa suggestion, mais presque.

"La dénomination du palais des sports du nom d'un seul président ne semble pas faire l'unanimité"

"J'ai entendu une multitude d'avis, la dénomination du palais des sports du nom d'un seul président ne semble pas faire l'unanimité", dit d'entrée le maire, "j'ai entendu quelque chose qui me plait beaucoup, que j'ai vu aux Etats-Unis, et qui est aussi une façon de rendre hommage : c'est _une statue reproduisant le geste magnifique qu'a fait Frédéric Forte sur Tony Kukoc_, qui nous a donné le titre de champion d'Europe. Et puis, ce que je crois aussi [...] c'est qu'on pourrait réfléchir à un mix pour rendre hommage aux anciens présidents, aux joueurs, à Frédéric Forte et lui mettre en plus une statue. On va y réfléchir."

"Une place privilégiée pour Frédéric Forte"

Quand on suggère à Emile-Roger Lombertie l'option de faire comme à Brive, où l'enceinte s'appelle Stadium de Brive, et pelouse Amédée Domenech du nom d'un ancien joueur emblématique ? "Tout à fait, on peut mettre en valeur les anciens présidents et les anciens joueurs _d'une manière forte dans ce palais des sports et a_vec une place privilégiée pour Frédéric Forte qui a été joueur, président et président décédé dans l'exercice de ses fonctions." L'interview du maire de Limoges est à écouter en intégralité ci-dessous.