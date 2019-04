Palais-sur-Vienne : un homme, cagoulé, agresse un couple en pleine rue

Palais-sur-Vienne, France

Mardi matin, vers 6h, un couple sort de chez lui sur la commune de Palais-sur-Vienne pour se rendre au travail. Un homme, qui porte une cagoule, les agresse. Il gifle d'abord la femme puis se bat avec l'homme. Pendant la bagarre, il dérobe une sacoche contenant des papiers et une forte somme d'argent, 1.000 euros en espèces. Il prend la fuite. Dans sa course, il perd l'une de ses chaussures. Le couple, de son côté, se rend au commissariat pour porter plainte.

Quelques minutes plus tard, l'agresseur revient sur les lieux de son délit et monte dans sa voiture qu'il avait stationnée devant le domicile du couple. La police se met aussitôt à sa recherche et le retrouve assez vite. L'agresseur, un habitant d'Isle âgé de 24 ans, nie les faits dans un premier temps. Lors de la prolongation de sa garde à vue, il reconnaît les faits. Il explique avoir effectué des repérages la veille. Il a été présenté ce jeudi 4 avril au tribunal correctionnel de Limoges pour y être jugé.