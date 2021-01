Pale d'éolienne déchiquetée : le maire de Saint-Georges sur Arnon appelle à la prudence

Aux abords de l'éolienne endommagée à Saint-Georges-sur-Arnon, des agents surveillent pour empêcher les curieux de s'approcher d'un peu trop près. Mardi 12 janvier, France Bleu Berry vous révélait qu'une pale avait été déchiquetée pour une raison inconnue. Des débris avaient été retrouvés au sol, sans faire de blessés heureusement. Depuis, des techniciens travaillent pour comprendre ce qui s'est passé. Le maire de Saint-Georges-sur-Arnon appelle à la prudence. "Les chemins qui permettent d'accéder aux éoliennes sont des chemins privés et interdits au public", rappelle Jacques Pallas. "Il faut garder ses distances de sécurité et ne pas s'approcher", ajoute-t-il.

Des panneaux indiquent qu'il est interdit de s'approcher des éoliennes © Radio France - Jérôme Collin

Quatre éoliennes du même modèle ont été arrêtées par précaution

L'élu est encore surpris par ce qui s'est produit. "Ça ne devait pas arriver et puis c'est arrivé. C'est peut-être un orage qui a provoqué une fissure sur la pale, on peut tout imaginer. Ça veut dire que le risque zéro n'existe pas. Il faut être très prudent, il faut redoubler de vigilance", insiste Jacques Pallas. Les éoliennes, qui ont une durée de vie comprise entre 20 et 30 ans, sont en service depuis octobre 2009. L'éolienne endommagée mesure 143 mètres de haut : 100 mètres de mât et 43 mètres pour les pales. Quatre éoliennes du même modèle ne tournent plus, sur décision des techniciens de maintenance.

Pour les opposants à l'implantation d'éoliennes, cet incident est bien la preuve qu'il faut cesser la création de nouveaux parcs. "Il faudrait durcir les règles de sécurité vis-à-vis de la population et des bâtiments", estime Jean Panel, président de l'association Pas de vent chez nous - Avenir Boischaut Sud. "Quand je vois la désinvolture avec laquelle certains promoteurs font fi de ces cas de figure, c'est très inquiétant. On voit bien qu'il y a des enjeux financiers derrière tout ça", ajoute-t-il.

Le parc éolien de Saint-Georges-sur-Arnon compte 19 éoliennes. 11 autres vont être implantées d'ici la fin de l'année © Radio France - Jérôme Collin

Pas question de renoncer à l'énergie éolienne

Malgré cet incident, le maire de Saint-Georges-sur-Arnon ne compte pas renoncer à l'extension de son parc éolien. En plus de 19 éoliennes déjà existantes, 11 autres vont être construites d'ici la fin de l'année sur sa commune et celle de Migny. "Il y a beaucoup de contrôles effectués sur les éoliennes et on n'a pas attendu ce qui s'est passé pour le faire. Je suis convaincu par l'énergie éolienne pour nos territoires", explique ce fervent défenseur de l'éolien.

Dans l'Indre, on compte un peu plus de 110 éoliennes. Le président du Conseil départemental avait demandé en février 2020 un moratoire sur les projets éoliens. "Moi, je veux aussi préserver une qualité de vie, une qualité environnementale et j'ai pris mes responsabilités en disant à monsieur le préfet : stop, des éoliennes, y en a assez", avait déclaré Serge Descout sur France Bleu Berry.