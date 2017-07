Panama papers : Gérard Autajon condamné à 1 an de prison avec sursis et 2 millions d'euros d'amende

Le patron drômois du groupe qui porte son nom a plaidé coupable pour la fraude fiscale révélée lors du scandale des Panama papers. Désormais, "l'affaire est close" nous fait savoir son avocate.

C'est en toute discrétion que l'affaire a été évoquée en comparution de plaider coupable la semaine dernière à Paris. L'un des journalistes qui a participé à la révélation du vaste scandale de fraude fiscale via le Panama le révèle sur son compte twitter ce lundi.

#panamapapers 1er condamnation Le chef d'entreprise Gérard Autajon utilise le plaider-coupable 1 an de prison ac sursis 2 million€ d'amende — Benoît Bringer (@BenoitBringer) July 10, 2017

L'avocate de l'industriel montilien nous confirme ce lundi soir cette condamnation pour fraude fiscale à un an de prison avec sursis et deux millions d'euros d'amende. Gérard Autajon a plaidé coupable "en total accord avec le parquet" souligne-t-elle, "Gérard Autajon a remboursé sa dette fiscalement et pénalement et l'affaire est close".

Le chef d'entreprise dont le groupe spécialisé dans les emballages en carton a son siège à Montélimar aurait caché au fisc une somme de plus de 21 millions d'euros (21,6 millions d'euros selon le journal Le Monde, 24 millions selon le magazine Cash Investigation).