Pancarte antisémite à Metz : six mois de prison avec sursis pour Cassandre Fristot

Cassandre Fristot a été condamnée ce jeudi à six mois de prison avec sursis pour "provocation à la haine raciale". Le tribunal correctionnel de Metz a considéré que la pancarte, rédigée et portée par la jeune femme lors d'une manifestation antipass le 7 août à Metz, était antisémite. On pouvait y lire les noms de 13 personnalités publiques, associées au terme "traîtres !" et à l'interpellation "Mais Qui ?" La photo de la pancarte, diffusée sur les réseaux sociaux, avait soulevé une polémique et le ministre de l'intérieur, Gérald Darmanin, avait demandé au préfet de Moselle de saisir la justice.

Lors du procès, le 8 septembre, le représentant du parquet avait réclamé trois mois de prison avec sursis et trois ans d'inéligibilité. Cassandre Fristot, une enseignante de 33 ans, avait été plusieurs fois candidate à des élections en Moselle, sous l'étiquette du Front national. La jeune femme n'avait pas assisté à l'audience, ses avocats affirmant qu'elle faisait l'objet de menaces de mort. Elle n'était pas présente non plus lors du délibéré.

L'audience avait porté sur le caractère antisémite ou non du message de la fameuse pancarte. Pour les associations parties civiles, comme la Ligue des Droits de l'Homme, il s'agissait du "b.a.-ba de l'antisémitisme".

A cause de la liste de noms, d'abord : ceux de responsables politiques français, d'intellectuels n'ayant aucun lien avec la pandémie, d'économistes, de financiers ou de patrons de médias. Des personnalités au profil divers, donc, certaines de confession juive, mais pas toutes, et cibles régulières, pour la plupart, de la sphère complotiste.

En raison également de leur association au terme "traitres", à la question "mais qui ?" et aux cornes dessinées sur la pancarte. Une "décoration sur le "qui" qui "ne constituent pas une exhortation" avait répondu Me Yon, le défenseur de Cassandre Fristot. Lors son audition en garde à vue, la jeune femme avait indiqué qu'elle avait pris ses noms "au hasard".