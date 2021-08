Pancarte antisémite dans une manifestation à Metz : Darmanin demande au Préfet de saisir la justice

Le Ministre de l'Intèrieur demande au Préfet de la Moselle de saisir la justice, après la diffusion d'une photo sur les réseaux sociaux. On y voit une manifestante dans un cortège anti-pass sanitaire brandir une pancarte antisémite.

Sur l'image qui circule largement sur les réseaux sociaux ce dimanche, on peut voir une jeune femme, qui brandit une pancarte sur laquelle on peut lire les noms de plusieurs responsables politiques, hommes d'affaires et intellectuels, dont certains sont juifs, autour du slogan "Mais qui ?". Cette photo, partagée des centaines de fois, a enflammé la toile, qui dénonce l'antisémitisme de cette pancarte. Elle est attribuée à une manifestante dans le cortège messin de la mobilisation anti-pass sanitaire.

De tels propos ne resteront pas impunis

Dans la soirée, le Ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin a indiqué sur twitter : "Cette pancarte est abjecte. L’antisémitisme est un délit, en aucun cas une opinion. De tels propos ne resteront pas impunis. J’ai demandé au Préfet de la Moselle de faire un signalement au Parquet sur la base de l’article 40. Les services de police sont mobilisés pour identifier leur auteur".

"Consternant et révoltant", a dénoncé sur Twitter Geneviève Darrieussecq, ministre déléguée auprès de la ministre des Armées, chargée de la Mémoire et des Anciens combattants. "L'antisémitisme a tué hier et tue encore aujourd'hui. L'antisémitisme n'est pas une opinion. C'est un délit, qui doit être condamné systématiquement", a renchéri la ministre déléguée à l'Egalité, Elisabeth Moreno.

La Licra veut porter plainte

De son côté, la Licra (Ligue internationale contre le racisme et l'antisémitisme) a annoncé à l'AFP son intention de déposer plainte. La Licra considère que l'"on est très clairement en présence d'une pancarte à l'antisémitisme assumé". Il "faut être intraitable", a encore souligné la Licra, qui demande aux organisateurs des manifestations anti-pass sanitaire de se "désolidariser de ce genre de propos".

Une enquête ouverte par le Parquet de Metz

Dans un communiqué publié ce dimanche, le préfet de la Moselle "condamne avec la plus grande fermeté ce message". Il précise qu'une enquête "est ouverte par le parquet de Metz".