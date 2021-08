Pancarte antisémite dans une manifestation à Metz : une ancienne élue locale de Moselle Est arrêtée

Les policiers n'ont pas traîné. L'auteure de la pancarte à connotation antisémite, qui a été repérée, samedi dernier, dans le cortège messin des opposants au pass sanitaire, a été identifiée et arrêtée, ce lundi matin, à Hombourg Haut.

Il s'agit bien de Cassandre Fristot, une ancienne candidate du Front National pour les élections législatives de 2012. Elle s'était présentée dans la circonscription de Sarrebourg et s'était qualifiée pour le second tour.

Son domicile a été également perquisitionné. Selon la préfecture, les policiers cherchent des éléments qui " pourraient expliquer ou conforter la présomption d'antisémitisme ".

la femme de 32 ans devait ensuite être transportée à l'hôtel de police de Metz pour être entendue par les enquêteurs de la sûreté départementale.

C'est le ministre de l'intérieur, Gérald Darmanin, qui a annoncé sur twitter, son interpellation.

Le ministre de l'éducation nationale a aussi communiqué sur cette affaire sur twitter. Jean-Michel Blanquer a confirmé que l'auteur de cette pancarte était bien enseignante et il a annoncé qu'elle serait suspendue. D'après nos informations, elle serait professeur d'allemand.

Qui est Cassandre Fristot ?

Ancienne candidate à Miss Moselle en 2011, Cassandre Fristot se lance en politique avec le Front National en 2012. A seulement 24 ans, elle est candidate aux élections législatives dans la circonscription de Sarrebourg. L'atout charme du FN dans le département est finalement battu lors du second tour.

Un an plus tard, elle entre brièvement au cabinet de Louis Alliot, alors vice-président du parti frontiste, avant d'être remerciée et de quitter le parti. Elle s'en prend alors violemment à Marine Le Pen. Elle dénonce alors " la monarchie mariniste ".

En 2014, Cassandre Fristot tente de se rapprocher de l'UMP à Forbach, en vue des élections municipales, mais elle se rabat finalement vers la commune voisine de Hombourg Haut, où elle est élue conseillère municipale.

Dans les rangs de l'opposition, elle s'oppose alors systématiquement au maire Laurent Muller. Un autre conseiller municipal se souvient d'une Cassandre Fristot " passionnée et jusqu'au-boutiste ".

Cassandre Fristot se présente à nouveau aux élections municipales en mars 2020. Sa liste arrive 3ème et obtient un seul siège. Elle doit revenir au conseil municipal, mais elle démissionne rapidement.

Récemment, Cassandre Fristot se serait rapprochée d'un petit mouvement d'extrême droite, le parti de la France, qui lui a d'ailleurs apporté son soutien, dans un communiqué.