Pancarte présumée antisémite à Metz : 3 mois de prison avec sursis requis contre Cassandre Fristot

La photo de sa pancarte avec l'inscription "Mais qui ?", suivie d'une liste de noms de personnalités à consonance juive, qualifiées de "traîtres", avait suscité l'émoi cet été, partout en France. Cassandre Fristot, 33 ans, était jugée ce mercredi devant le tribunal correctionnel de Metz, pour "provocation à la haine raciale".

Cette pancarte avait été brandie lors d'une manifestation anti-pass sanitaire, le 7 août dernier, dans les rues de Metz. Une photo montrant la pancarte et le visage de la Mosellane était rapidement devenue virale sur les réseaux sociaux. Le ministre de l'Intérieur en personne, Gérald Darmanin, s'en était ému sur Twitter.

Absente à l'audience

La jeune femme a choisi de ne pas se présenter à son procès : ce sont donc ses deux avocats qui ont pris la parole pour elle. Le tribunal s'est basé sur les procès-verbaux de son audition en garde à vue, pour tenter de comprendre ses motivations.

Treize organisations se sont portées parties civiles dans ce procès : certaines représentant la communauté juive, d'autres luttant contre le racisme et l'antisémitisme. L'Ordre des Médecins était également représenté, deux médecins étant mis en cause sur la pancarte : Agnès Buzyn et Jérôme Salomon.

Trois mois de prison avec sursis requis

A l'issue de sa plaidoirie, le représentant du parquet, Julien Berger, a réclamé trois mois de prison avec sursis et trois ans d'inéligibilité (la prévenue ayant été plusieurs fois candidate à des élections en Moselle, sous l'étiquette du Front National), mais pas d'amende.

Pour sa défense, Cassandre Fristot a choisi notamment Me Paul Yon, du barreau de Paris, pour la représenter. Un choix pas anodin : l'avocat a défendu par le passé Marine Le Pen, la mairie RN d'Hayange, et le négationniste Robert Faurisson. Il a martelé, dans sa plaidoirie, que la pancarte n'avait aucun caractère antisémite : la jeune femme avait voulu dénoncer la gestion actuelle de la crise sanitaire de la Covid-19.

Le jugement sera rendu le 20 octobre.