Panne à la gare Montparnasse : des retards pour les TGV en direction des deux Charentes

[#MONTPARNASSE] Suite aux incidents survenus en Gare de Montparnasse, à partir de 15h30 :

➡ les départs et arrivées pour les destinations de Tours, la Rochelle, Poitiers, Bordeaux et au-delà se feront en Gare de Paris Austerlitz.

