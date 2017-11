Panne chez Orange en sud Ardèche : 90 % des clients rétablis

La panne qui affecte les réseaux internet mobile et téléphone fixe des abonnés d'orange en sud Ardèche est quasi terminée. Depuis 7 heures ce matin plus de 50 mille clients de l’opérateur n'avaient aucune connexion ou tonalité suite a une double panne.

C'est le transformateur électrique qui alimente le central téléphonique d'Orange à Aubenas qui a cédé vers 5 h et demi ce Lundi matin. On ignore pourquoi, mais double peine pour les clients, les groupes électrogènes de secours d'Orange sont également tombés en panne.

Derniers défauts rétablis d'ici la fin de l'après-midi

Plus d'internet de téléphone fixe ou de mobile dans plus de 150 communes du sud Ardèche pour prés de 60 mille abonnés. Entreprises services publics et particuliers, tout le monde était impacté. Enedis a changé son transformateur défectueux dès le milieu de matinée, ce qui a permis à Orange de reconnecter prés de 90 pour cent de ses clients dès ce lundi midi. Les derniers "défauts" de connexion doivent être rétablis d'ici la fin de l’après -midi