C'est un accident de chantier du côté de Lussault-sur-Loire qui entraîne ce mardi après-midi une panne chez Orange dans le secteur d'Amboise. Un engin de chantier a sectionné un câble internet. L'opérateur promet un retour à la normale au plus tard ce mercredi matin.

Panne chez Orange : plus de 6 000 foyers privés d'internet et de téléphonie mobile dans le secteur d'Amboise

Plus de 6 000 abonnés Orange privés d'Internet dans l'Amboisie ( photo d'illustration )

Lussault-sur-Loire, Amboise, Civray-de-Touraine, Mosnes, Souvigny-de-Touraine, Limeray.... Si vous habitez ces communes et que vous êtes abonnés chez Orange, vous n'avez plus d'Internet ni de téléphone mobile depuis ce mardi après-midi. Et cela pour encore quelques heures.

C'est un engin de chantier qui a accidentellement sectionné un câble sous-terrain de l'opérateur à Lussault-sur-Loire. Les techniciens sont sur place pour restaurer la connexion au plus vite.

Orange prévoit un rétablissement progressif des connexions pour un retour à la normale au plus tard ce mercredi matin.