Fin de la panne d'émetteur sur le Cotentin, vous pouvez de nouveau écouter France Bleu

Pendant quatre heures, France Bleu Cotentin a été muette ce jeudi. Les autres chaines du groupe Radio France étaient également inaudibles. En cause : une panne de l'émetteur de Digosville, qui arrose le Cotentin.

L'émetteur de Digosville n'était plus alimenté

C'est un incident indépendant de notre volonté: pendant presque quatre heures ce jeudi 13 janvier, vous n'avez pas pu écouter votre radio préférée. L'émetteur situé à Digosville près de Cherbourg-en-Cotentin, n'a plus fonctionné. Une rupture d'alimentation dont on ne connait pas la cause pour le moment.

France Bleu Cotentin sur l'appli

La panne est désormais réparée, mais sachez qu'à l'avenir, si un dysfonctionnement de ce type devait se présenter à nouveau, vous pouvez toujours nous écouter sur l'application France Bleu, à télécharger au préalable sur votre smartphone.

► sur Google Play

► sur l'App Store