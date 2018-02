Lundi après-midi, à Florensac, un engin de chantier a arraché une conduite de gaz . GRDF a très vite coupé l'alimentation privant de gaz les habitants de Florensac, mais aussi Marseillan, Pinet et Pomerols, en tout, 870 foyers .

Dès lundi soir, les maisons de retraite et les crèches ont été dépannées. Les particuliers, en revanche, ont dû patienter jusqu'à ce mardi car pour remettre le gaz, les agents passent de maison en maison.

Mardi soir à 18 heures, ils étaient passés partout et avaient dépanné les trois quarts des usagers. Le problème, c'est qu'il faut que les habitants soient chez eux pour la remise en marche. En cas d'absence, les techniciens laissent un mode d'emploi pour expliquer aux usagers comment réamorcer leurs appareils . En cas de doute, ils peuvent appeler un numéro pour qu'un agent intervienne. Des techniciens seront encore sur place ce matin pour répondre aussitôt aux demandes.

"La douche du soir on la fait très vite à l'eau froide et au gant de toilettes"

Thierry Leroux, un habitant de Florensac s'organise comme il peut. "La chaudière est tombée en panne, la plaque de gaz ne fonctionne pas donc on se retrouve sans rien. Avec ces grands froids c'est un peu délicat. On change nos habitudes, la petite douche du soir, on la fait très vite à l'eau froide et au gant de toilette. Pour le chauffage, je me dépanne avec un petit convecteur et surtout on se couvre bien"

Yannick Deldon, responsable des services techniques à la mairie de Frontignan explique qu'avec tous les réseaux enfouis, ce genre de soucis se multiplient. "C'est aux entreprises de faire attention".

Mais les habitants s'impatientent comme Corinne Scotto Dapologa à Frontignan. "pas de gaz, pas de possibilité de faire chauffer de l'eau pour se laver, _on est dans la panade_". Et il y a eu pire dans la maison de Cathy Palinco à Marseillan "en réamorçant la chaudière, elle a pété, donc on a de l'eau de partout et puis pas d'eau chaude. Il y a eu un gros manque de communication de la part de GRDF"

Reste à présent les usagers qui sont partis pour les vacances de février et qui auront une bien mauvaise surprise en rentrant chez eux. Ils risquent d'avoir bien froid !