Panne de réseau dans le Tarn : travaux toujours en cours, retour à la normale prévu ce soir

Environ 10.000 personnes sont toujours impactées par les perturbations des réseaux SFR et Bouygues dans le Tarn. Deux pylônes ont été incendiés à Albi ce week-end. Des travaux de réparation sont en cours, le retour à la normale est prévu pour ce lundi soir.

52.000 abonnés Bouygues et SFR ont subi des perturbations de réseau ce week-end.

Deux incendies volontaires sur des pylônes à Albi, dans la nuit de vendredi à samedi, entraînent encore des perturbations sur les réseaux de deux opérateurs - Bouygues et SFR.

Ce lundi 13 septembre, la préfecture du Tarn fait savoir qu'environ 10.000 personnes sont encore concernées par cette panne de réseau. Les travaux sont en cours pour rétablir totalement la situation. Le retour à la normale est prévu pour ce lundi soir.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Samedi, jusqu'à 52 000 abonnés Bouygues et SFR ont été impactés par une perte de réseau téléphonique et ont eu des difficultés pour joindre les numéros d'urgence, 17 et 18.