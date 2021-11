Panne de téléphonie mobile : les services d'urgences injoignables dans le Lot et le Tarn-et-Garonne

Dans les départements du Lot et du Tarn-et-Garonne ce mardi 23 novembre, une panne chez SFR et Bouygues Télécom empêche les appels vers le 15, le 17, et le 18. Les services de secours sont joignables par le 112.