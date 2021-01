Panne de train : ils passent cinq heures coincés sur la voie près de Montargis

Nuit très difficile pour les voyageurs d'un Intercités entre Paris et Clermont-Ferrand : leur train est resté bloqué pendant six heures près de Montargis, sans climatisation, sans eau et sans WC en état de marche. Ils n'ont pu repartir qu'à 4h30 ce mardi, dans un autre train.