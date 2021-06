Panne des numéros d'urgence : "Tout fonctionne normalement", assure un des responsables du SDIS 31

La panne géante et nationale des numéros d'appel d'urgence (18, 17, 15 ...) est réparée ce jeudi matin selon l'opérateur Orange. Tout est bien rentré dans l'ordre assure le Colonel Christophe Landrieau du SDIS 31.

La panne nationale des numéros d'appel d'urgence (le 18, le 17 le 112 et le 15) aura duré toute la soirée mercredi. Orange annonce un retour à la normale du réseau téléphonique ce jeudi matin. Les perturbations, qui ont débuté ce mercredi en fin d'après- midi, sont liées à un problème de routeur, chargé d'acheminer les appels, et non pas à une opération de maintenance comme avancé mercredi soir. Sur France Bleu Occitanie ce jeudi, le Directeur départemental adjoint du SDIS 31 confirme le rétablissement des lignes.

"Tous les essais ont été faits, il n'y a plus aucune difficulté." — Colonel Christophe Landrieau

Le Colonel Christophe Landrieau explique qie tous les essais ont été réalisés en Haute-Garonne : "Tous les essais ont été faits depuis les fixes, depuis les portables ou les numéros d'appels directs, il n'y a plus aucune difficulté". Les pompiers du 31 sont-ils passés à côté de certaines urgences à cause de cette panne ? La réponse du Colonel Landrieau : "Nous avons tout fait pour éviter ça. Les appels fonctionnaient depuis les fixes en Haute-Garonne. Nous avons communiqué très tôt sur les réseaux sociaux [...] et nous avons renforcé tous les centres de secours si toutefois des personnes venaient à ce présenter directement dans les centres".

Si vous rencontrez encore des difficultés ce matin, il faut passer directement par le numéro du standard des pompiers ou du Samu de votre département. Le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin, rentré précipitamment de Tunis dans la nuit, doit présider ce jeudi matin une réunion de crise consacrée à cette panne.