Panne des numéros d'urgence : où joindre les secours dans le Nord et le Pas-de-Calais?

Plusieurs centres d'appels d'urgence, dont le Samu, les pompiers et la police, ont signalé mercredi 2 juin en début de soirée des difficultés de réception des appels à travers la France. Le Nord et et Pas-de-Calais sont touchés. Les pompiers ont mis en place des numéros de secours.