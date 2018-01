Panne géante de chauffage et d'eau chaude à l'hôpital Cimiez de Nice

Par Violaine Ill, France Bleu Azur

Les services de gérontologie du CHU de Nice sont restés près de 30 heures privés de chauffage et d'eau chaude suite à une fuite de gaz. L'hôpital de Cimiez accueille entre 200 et 300 patients. Le personnel a du fournir des couvertures et faire bouillir de l'eau.