Panne générale chez Orange en Sud Ardèche : plus de 50 mille clients sans internet,téléphone fixe ou mobile

Plus d'internet,ni de téléphone fixe ni même de réseau de téléphone portable depuis ce lundi matin dans un vaste secteur du sud Ardèche. Les clients Orange sont coupés du monde à cause d'une coupure intempestive d’électricité. Les réparations ne seront pas terminées avant le milieu d'après-midi.

Depuis 7 heures ce lundi , Orange ne répond plus à Aubenas. Pas d'internet ni de téléphone fixe ni de réseau mobile pour tous les abonnés d'Orange. Cette panne générale a été provoquée au départ par une coupure d’électricité géante dans le bâtiment du central téléphonique de la ville. L'opérateur a prévu ce cas de figure, sauf que les groupes électrogènes sont aussi tombés en panne et n'ont pas pu prendre le relais.

Rétablissement prévu en milieu d'après-midi

Tout le monde est sur le pont chez Orange et Enedis pour comprendre les raisons de cette panne et relancer le réseau au plus tôt. Mais ce ne sera sans doute pas rétabli avant le milieu d’après-midi, car il faut changer certains équipements qui ont grillé à cause de cette panne .

Plus de 50 mille clients impactés dans 155 communes

Patience donc si vous cherchez à contacter un abonné d'orange dans le secteur d'Aubenas. Rien que pour internet ce sont environ 30 mille clients qui sont raccordés à cet opérateur dans 155 communes autour d'Aubenas sont touchés par cette panne Tout le monde est impacté, les entreprises comme les services publics ( des mairies notamment) et bien sur les particuliers. Pour le réseau mobile ce sont 15 à 20 mille personnes qui sont privées de téléphone portable dans une trentaine de communes tout autour d'Aubenas. Quand au téléphone fixe ce sont 11 mille foyers qui en sont privés à cause de cette panne.