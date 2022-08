Panneaux anti-vaccination à Toulouse : la préfecture se saisit du dossier

La préfecture de la Haute-Garonne prend position sur les affichages anti-vaccination à Toulouse. En effet, de nouvelles affiches qui dénoncent les prétendus dangers du vaccin contre le Covid-19 viennent de faire leur apparition dans la ville rose. On en compterait environ neuf selon la mairie de Toulouse.

Le préfet a demandé aux forces de sécurité de dresser des procès-verbaux de constatation afin de déterminer très précisément les lieux d'implantation de ces affiches - Préfecture de Haute-Garonne

Concrètement, le préfet de la Haute-Garonne, Étienne Guyot, demande aux forces de l'ordre d'enquêter sur les lieux d'implantation de ces différents panneaux, afin de déterminer, entre autres, s'ils sont sur un terrain public ou privé.

"Diffusion mensongère sur un sujet crucial de santé publique"

Le préfet de la Haute-Garonne, le directeur général de l’Agence régionale de santé Occitanie et le président du Conseil départemental de l’ordre des médecins condamnent fermement ces affiches qui ont pour objectif de diffuser "des informations mensongères sur un sujet crucial de santé publique" et rappellent que la vaccination contre la COVID-19 "vise à protéger la santé de tous, et notamment des plus vulnérables, et qu’elle a permis de limiter considérablement le nombre de cas graves et de décès liés à cette pandémie."

Des suites judiciaires ?

Pour l'instant, la société privée (basée en Meurthe-et-Moselle), qui gère ces affiches, est dans son droit. Selon le service juridique de la mairie de Toulouse, elles ne peuvent être retirées que si elles provoquent un trouble à l'ordre public, ce qui pour le moment ne serait pas le cas selon la municipalité. La Ville planche toujours pour trouver un moyen de faire retirer les affiches.

La préfecture ajoute qu'elle examine avec l’ARS et l'ordre départemental des médecins "les voies juridiques susceptibles d’être poursuivies contre les auteurs de ces affiches et ceux qui les ont laissé apposer."