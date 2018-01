L'histoire se termine bien ! France Bleu Périgord vous racontait hier dès lundi midi l'histoire du maire de Castels et Bézenac, commune de 800 habitants du Périgord noir située au bord de la rivière Dordogne.

Dimanche matin deux panneaux triangulaires avec l'inscription "chaussée inondée" avaient disparu alors que plusieurs routes de la commune étaient coupées pour cause de crues. Le maire Henri Bouchard avait lancé un coup de gueule sur notre antenne ce lundi. Il avait même porté plainte à la gendarmerie lundi soir.

Et miracle ! Deux jeunes filles ont téléphoné à l'édile lundi soir, tard, pour signaler qu'elles avaient retrouvé les panneaux à 7 km de leur emplacement initial, au bord d'un route. Les deux jeunes filles auraient en fait découvert que ces panneaux avaient été volés en consultant le Facebook de France Bleu Périgord !

Le maire Henri Bouchard, lui, est en tout cas heureux que l'histoire se termine si bien.

"Elles étaient parties en boîte sur Périgueux, elles sont revenues tard dans la nuit sur Bézenac et l'une d'elle a découvert les panneaux déplacés, et déposés sur la route, elle a chargé les panneaux et a découvert qu'ils étaient recherchés sur le Facebook de France Bleu Périgord" dit le maire