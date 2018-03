Le mouvement nationaliste Génération Identitaire voulait dénoncer le retour des djihadistes de Syrie mais l'attaque de Carcassonne et Trèbes a rappelé une autre réalité du terrorisme.

Toulouse, France

Les premiers panneaux ont été posés jeudi dernier (22 mars) aux entrées de Toulouse. Plutôt côté ouest. Une opération d'abord discrète, mais le lendemain la rédaction de France Bleu Occitanie recevait un communiqué du mouvement Génération Identitaire, un groupe hostile à l'islam dont les idées sont proches du FN. Les responsables de Génération Identitaire ont posé "plus d'une dizaine" de faux panneaux de signalisation d'entrée de ville (11 selon nos informations). Ils voulaient alerter l'opinion sur les dangers du retour des Français partis faire le djihad en Syrie. Un retour qu'ils refusent. L'autre objectif de cette signalisation censée faire comprendre aux djihadistes qu'ils ne sont pas les bienvenus c'est de pousser le maire de Toulouse à prendre position "comme les maires de Lunel et Saint-Just".

Sauf que le "coup de com" est tombé à plat. Vendredi, l'attaque menée dans l'Aude a saisi la France d'effroi et le geste du Lieutenant-Colonel Arnaud Beltrame suscité le respect et l'admiration. La menace terroriste existe en France : "une menace endogène" dira Emmanuel Macron, relançant le débat politique sur la question des fichés S.

Panneaux enlevés

Ce mardi matin une équipe d'agents municipaux de Toulouse a fait le tour des entrées de ville pour vérifier que tous les panneaux avaient bien été enlevés. Certains auraient été posés sur la partie du périphérique gérée par Vinci autoroutes.

Le parquet a ouvert une enquête.