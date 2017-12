Panneaux photovoltaïques : arnaque au crédit pour des clients du grand ouest

Les gendarmes viennent de mettre au jour une arnaque atypique. Deux hommes ont réussi à escroqué au moins une trentaine de personnes en Loire-Atlantique, Vendée, Maine-et-Loire et Gironde. Il y en a pour plus de 380 000 euros de préjudices.

Sans que l'on sache vraiment comment, les deux escrocs présumés réussissent à mettre la main sur le fichier clients d'un installateur de panneaux photovoltaïques. Pendant trois mois ils font du porte à porte. Ils arpentent l'ouest de la France. Loire-Atlantique, Vendée, Maine-et-Loire et Gironde. Auprès de ces anciens clients ils se font passer pour des consultants en habitat et proposent le refinancement des crédits souscrits pour l'installation des panneaux photovoltaïques.

Conquis par leurs arguments, les clients signent. Puis découvrent quelques mois plus tard qu'ils sont en fait prélevés deux fois. L'argent versé pour le nouveau crédit à la consommation part dans une société fictive. Certains clients se rendent compte de la supercherie et déposent plainte. La gendarmerie en recense plus d'une trentaine.

Le préjudice total dépasse les 382 000 euros, entre 10 et 15 000 euros par victime.

Les deux escrocs présumés ressemblent à monsieur tout le monde; c'est ce que les gendarmes appellent "la délinquance en col blanc".

Les deux escrocs présumés ont été interpellés, placés en grade à vue puis présentés au parquet de la Roche-sur-Yon (Vendée) hier. Ils ont 39 et 47 ans. Ils sont sous contrôle judiciaire dans l'attente de leur procès.