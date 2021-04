Pantin : la police arrête un suspect, quelques heures après un homicide

Il n'aura fallu que quelques heures aux policiers pour arrêter un suspect. Dimanche matin, entre six heures et demi et sept heures et demi, les agents découvrent le corps d'un homme à Pantin, en Seine-Saint-Denis, "présentant des coups à l'arme blanche". Ce sont les riverains qui donnent l'alerte "suite à un différend" entre deux personnes.

L'auteur présumé a été interpellé confirme le parquet de Bobigny. Quelques heures après la découverte de la victime en ce dimanche après-midi. La police judiciaire de Seine-Saint-Denis est saisie de l'enquête.