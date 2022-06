Par jalousie, elle agresse une femme enceinte à coups de pied et pourrit la vie d'un jeune couple à Toulouse

Une histoire peu commune, à Toulouse : une femme de 47 ans a été interpellée par la police dimanche soir chez elle quartier Fleurance, à Saint-Martin du Touch. Depuis plusieurs mois, elle empoisonnait la vie d'un jeune couple par jalousie, selon les policiers toulousains.

Ces deux jeunes gens sont âgés de 25 ans. La jeune femme, qui est enceinte, avait déjà porté plainte en mars contre cette femme qui était venue l'agresser physiquement : la quadragénaire lui avait assené des coups de pied dans le ventre. Entre 2019 et 2020, cette femme avait hébergé gratuitement le conjoint de la future maman pendant près d'un an. Le garçon avait fini par rencontrer une fille de son âge et le couple était parti vivre un peu plus loin dans le quartier. C'est là que les ennuis ont commencé.

Menaces, coups et lettres d'insultes

La quadragénaire leur envoyait régulièrement des lettres d'insultes et de menaces ou venait taper à leur porte. Elle a donc franchit un cap dans la violence en mars, puis un autre samedi soir : elle est revenue menacer la jeune femme et son futur bébé, puis a ensuite agressé le futur papa ave une paire de ciseaux et un pavé. Résultat : des coupures à l'épaule et au thorax, une morsure profonde au bras, et une fracture de l'orteil.

Le couple a une nouvelle fois déposé plainte dimanche en sortant de l'hôpital. Le parquet a ordonné l'arrestation immédiate de le femme jalouse. Les policiers la décrivent comme insérée professionnellement et inconnue des services avant cette histoire. Elle était toujours en garde à vue ce lundi après après-midi