"Par manque de moyens, la confiance en la justice se brise" regrette un juge des enfants de Rennes

Le monde de la justice s'est mobilisé mardi 22 novembre un peu partout en France pour dénoncer le manque de moyens. Un rassemblement a notamment eu lieu devant la cité judiciaire à Rennes. Le délégué du Syndicat de la magistrature à Rennes, également juge pour enfants était l'invité de France Bleu Armorique pour en parler.

France Bleu Armorique : vous avez une nouvelle fois dénoncer le manque de moyens de la justice. Pourtant le projet de budget est en hausse de 8 % pour 2023. Mais donc ce n'est déjà pas suffisant ?

Oui, malheureusement, cela reste notoirement insuffisant. Il est prévu effectivement de recruter sur l'ensemble du quinquennat 1500 magistrats. Sauf que les chefs de juridiction estiment qu'il faudrait au moins 5000 magistrats supplémentaires. Et en tout état de cause, la France continue de dépenser 72 € par habitant alors que c'est plutôt 144 euros au niveau de l'Allemagne. Et au niveau du nombre de magistrats par habitant, la France reste bien en deçà des moyennes européennes.

Donc vous avez besoin de plus de personnel mais aussi d'argent ?

Oui, il faut les deux, il faut davantage de personnes, mais il faut également des outils informatiques qui soient adaptés. Il faut également des locaux qui puissent recevoir les justiciables dans de bonnes conditions.

Quelle est la situation précisément à Rennes où vous êtes juge des enfants ?

Je pense que toute personne qui a posé un pied dans la juridiction rennaise au cours de la dernière année peut constater que nous sommes confrontés à des audiences surchargées, qui se terminent souvent tard la nuit, que les délais se rallongent. Des jugements sont rendus dans des délais au delà du raisonnable, les jugements ne sont parfois pas expliqués et un certain nombre de décisions sont exécutées plusieurs mois après, si ce n'est plusieurs années.

Vous avez chiffré ce manque de personnel pour Rennes ?

Pour Rennes, il avait été dit en 2021 qu'il y avait besoin de douze magistrats supplémentaires ainsi que de 64 fonctionnaires. E on les attend toujours. On n'a pas été destinataire de la moindre création de postes sur la juridiction rennaise.

Qu'est-ce que cela a comme incidences pour votre travail ?

Malheureusement, pour parler de ma situation personnelle, j'ai audience tous les jours. Je vois un certain nombre de situations, cinq ou six. On parle de dossiers, mais derrière moi, je vois des gens, des personnes, leurs histoires de vie qui arrivent avec effectivement des situations très complexes, parfois victimes de violences sexuelles, parfois victimes de maltraitance lourde, et on est contraint de les entendre dans un temps limité. Et une fois qu'on prend nos décisions, on a ces difficultés avec les décisions rendues par les juges qui à Rennes mettent beaucoup de temps à être exécutées. En l'état, il y a 300 mesures de placement qui ne sont pas effectives, c'est à dire qu'il y a 300 enfants qui sont aujourd'hui en danger au sein de leur famille. Et par exemple, quand on décide d'une mesure d'assistance éducative en milieu ouvert, les éducateurs mettent en général huit mois à intervenir au sein des familles.

Et qu'est ce que vous disent les justiciables ?

Il y a un sentiment effectivement de manque de confiance des citoyens au sein de la justice quand on regarde effectivement les conditions d'exercice. On ne peut que le comprendre. D'ailleurs, quand on dit à des parents que la situation est très grave, qu'il y a besoin d'avoir une intervention effective ou quand on dit à des enfants qu'ils sont en danger et qu'ils ont besoin d'être protégés, et que cette protection ne vient pas, évidemment, le lien de confiance se brise.

Le budget en hausse de 8% l'an prochain, cela ça va vous permettre de souffler un peu ?

Oui mais on part de tellement bas que cette augmentation de 8 %, qui donne l'impression d'être une augmentation importante, elle ne permettra pas, du moins à court terme, de résoudre les difficultés de la justice. Les projections de recrutements restent insuffisantes et ne permettront pas d'atteindre la moyenne européenne.

Est-ce que cette situation vous décourage vous et vos collègues ?

Aujourd'hui pour essayer de bien faire son travail, on est obligé de travailler le soir, le week end, de renoncer à nos congés. Les fonctionnaires sont aussi obligés de renoncer à ce que leurs heures supplémentaires sont réglées. Les avocats sont confrontés à ce service public de la justice qui est excessivement dégradé. Donc, inévitablement, ça provoque une perte de sens. Et inévitablement, se pose la question de savoir s'il faut continuer ou si il ne faut pas essayer de trouver un peu d'air ailleurs.