Par peur des représailles des trafiquants, les habitants de la Florane à Toulon disent préférer se taire

Ambiance tendue dans la cité de la Florane à Toulon quelques heures à peine après l'intervention des policiers ce mardi matin à l'aube. Le micro de France Bleu Provence n'est pas le bienvenu. Un commerçant refuse même l'accès à son magasin. De peur peut-être d'être assimilé à une balance. Car à l'extérieur, des "ne lui parle pas " fusent de partout à destination des habitants approchés.

Aucun homme n'accepte de parler. Pourtant plusieurs petits groupes se sont formés. Les seules finalement à oser répondre sont des femmes. Pas question de dire un mot sur le trafic en lui même. "Ce n'est pas évident d'habiter ici. On subit les conséquences du trafic. Si on parle, on a des représailles. Ils s'en prennent aux voitures" souffle une jeune mère de famille qui rêve de quitter la cité.

Toutes celles qui acceptent de dire un mot, non pas sur l'organisation du trafic mais sur la vie au quotidien, confirment. "Je suis sûre qu'une voiture va brûler dans pas longtemps" poursuit une autre évoquant le cas d'une habitante qui a osé élever la voix. "Elle a eu sa voiture brûlée deux fois, ses pneus crevés deux fois. Alors c'est mieux de s'occuper de ses affaires et de ne rien dire. C'est trop dangereux maintenant" poursuit la même locataire.

Pourtant, dans le quartier, les choses sont sues et vues. Le train de vie affiché notamment par l'un des mis en cause. "On voyait bien qu'il vivait très bien, voiture, moto. Un jour je l'ai même vu sortir une liasse de billets. On n'a pas tous une liasse de billets dans sa poche. Ca rapporte le trafic de drogue" énumère-t-elle.

Des habitants qui aspirent aujourd'hui à retrouver un peu de calme et de sérénité. "Mais il n'est pas le seul dans le quartier malheureusement" poursuit cette même locataire qui déplore la dégradation de sa cité ces dernières année : "Plus de quarante ans que je suis là, je n'aurais jamais imaginé ça. Tout ça à cause de la drogue".

Une cocaïne "d'excellente qualité"selon un connaisseur du dossier, qui a transformé le quotidien de bon nombres d'habitants de la Florane. "Le soir c'était l'enfer, les clients, ça n'arrêtait pas. Des clientes aussi. J'ai même vu des mères de famille" conclut une autre autre témoin.

