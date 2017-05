Parapente : une erreur de manipulation sans doute à l'origine de l'accident sur le Puy-de-Dôme

L'état de santé du moniteur et de sa cliente s'améliore. Ils ont été sérieusement blessés après une chute spectaculaire dimanche en s'élançant du sommet du Puy-de-Dôme. Selon les premiers éléments recueillis par les gendarmes chargés d'enquêter, une erreur humaine pourrait expliquer l'accident.

La chute a été spectaculaire et a choqué les nombreux touristes et parapentistes présents dimanche sur le Puy-de-Dôme inondé de soleil. Une chute de plusieurs dizaines de mètres, qui aurait pu être fatale au moniteur âgé de 37 ans et à sa passagère de 33 ans. Ils ont été hélitreuillés vers le CHU de Clermont-Ferrand. Parapentiste expérimenté, le moniteur a notamment des vertèbres cassées et doit se faire opérer. Une intervention appelée "cimentoplastie" qui devrait permettre au moniteur de marcher à nouveau dans les prochaines semaines et reprendre son activité dans quelques mois. La jeune femme, qui effectuait un baptême, a été plus légèrement blessée. Un vrai miracle.

Une erreur de préparation de la voile ?

Quand aux circonstances de l'accident, elles sont encore assez floues pour le moment. Le pilote semble avoir perdu le contrôle de sa voile. Il pourrait s'agir d'une erreur de manipulation. Une enquête de gendarmerie est en cours. En tout cas, tous les parapentistes qui décollent du Puy-de-Dôme ont été choqués. Notamment ceux qui sont moniteurs et qui proposent eux aussi des baptêmes. C'est le cas d'Henri Montel, directeur technique de l'école Freedom parapente : "selon des témoins, la voile est partie de travers au décollage... peut-être une petite erreur dans la préparation de la voile... A priori, c'est une erreur de préparation... Au final, il a plutôt bien géré... Ça aurait pu être plus grave". Si les incidents ne sont pas rares dans la pratique du parapente, très peu d'accidents "graves" sont à déplorer en Auvergne.