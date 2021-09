Parc éolien en baie de Saint-Brieuc : le parquet national financier saisi pour recel de favoritisme

Le Comité des pêches des Côtes-d'Armor a saisi le parquet national financier pour "recel de favoritisme" dans l'attribution du marché public du parc éolien en baie de Saint-Brieuc à Ailes Marines. L'entreprise avait été choisie en 2012 par les ministres de l'Ecologie et de l'Industrie.

En avril 2012, les ministres de l'Ecologie et de l'Industrie avaient choisi la société Ailes Marines, filiale de l'entreprise espagnole Iberdrola pour construire le parc de 62 éoliennes de 205 mètres au large de Saint-Brieuc. C'est cette attribution de marché public que conteste aujourd'hui le Comité des pêches des Côtes-d'Armor. Il a saisi le parquet national financier pour "recel de favoritisme" confirment leurs avocats à l'AFP. Dans un communiqué, Maitre William Bourdon et Maitre Vincent Brengarth indiquent avoir saisi le parquet national financier le 27 août dernier, confirmant ainsi une enquête de Mediapart.

La société Ailes Marine préférée à sa concurrente Eolien maritime France, contre l'avis de la Commission de régulation de l'énergie

Les avocats rappellent qu'en avril 2012, la société Ailes Marines, filiale de l'entreprise espagnole Iberdrola, a été choisie pour la construction de ce parc éolien alors que la société concurrente "Eolien maritime France" avait été désignée par la Commission de régulation de l'énergie. Ce choix a depuis été jugé "irrégulier" par le Conseil d'Etat, "dans deux décisions de juillet 2019, car l'exécutif avait pris en compte des conditions qui n'avaient pas été incluses dans le cahier des charges, pour favoriser Ailes Marines plutôt que la société concurrente", plaident les avocats, qui demandent "des investigations pénales".

Le président d'Iberdrola inculpé par la justice espagnole pour espionnage entre grandes entreprises

Pour les avocats du Comité des pêches "cette saisine vaut dépôt de plainte. Il s'agit de porter à la connaissance du PNF des faits qui, selon nous, mériteraient une enquête. Le recel de favoritisme qui est dénoncé n'a jamais été appréhendé par quelque juridiction que ce soit", a précisé à l'AFP Maitre Bourdon. Les avocats relèvent également que la maison mère Iberdrola est "connue pour avoir été mise en cause dans plusieurs pays européens et internationaux, y compris des chefs de corruption et d'espionnage". La justice espagnole a annoncé fin juin l'inculpation du président d'Iberdrola, Ignacio Sanchez Galan, dans le cadre d'une enquête sur un vaste scandale d'espionnage entre grandes entreprises.

Une plainte déposée par l'ONG Sea Shepherd

La semaine dernière, les pêcheurs ont déjà déposé une plainte contre "l'intégralité du projet", notamment pour "rejet de substance polluante" et "atteinte à la conservation des espèces animales non domestiques". Parallèlement, l'ONG Sea Shepherd a annoncé le dépôt d'un recours devant le Conseil d'Etat ce vendredi, aux côtés de l'association "Gardez les caps", "pour contester les dérogations de destruction d'espèces protégées accordées à Ailes Marines". Un recours devant la Commission européenne est également prévu. Contactée par l'AFP, la société Ailes Marines n'a pas souhaité faire de commentaires.