Parc éolien : l'intrigante présence de navires de la Marine nationale dans la baie de Saint-Brieuc

La présence ce mercredi 28 avril 2021 de plusieurs navires de la Marine nationale au large de la baie de Saint-Brieuc attise un peu plus les tensions autour du début des travaux du futur parc éolien lundi prochain.

Ce mercredi 28 avril, six navires de la Marine nationale sont présents dans la baie de Saint-Brieuc, dans la zone du futur parc éolien au large du Cap Fréhel, notamment. Une présence repérée sur Marine Traffic par Le Télégramme et vécue comme une provocation par une partie des pêcheurs qui préparent plusieurs actions à terre et en mer la semaine prochaine à l'occasion du début du chantier du parc éolien.

La ministre des armées interpellée par un député

"L'utilisation de moyens militaires n'est elle pas déplacée", se demande le député Marc Le Fur qui interpelle la ministre des armées Florence Parly sur Twitter. "Les pêcheurs sont-ils vos ennemis ?", interroge le député, lui même opposé au projet.

Aucun lien avec le futur parc éolien, selon la préfecture maritime

De son côté, la préfecture maritime à Brest nous explique que la présence de ces navires n'a rien à voir avec le début des travaux du parc éolien. "Ce sont des bâtiments-écoles", nous dit-on. "Des corvettes d'instructions qui effectuent des exercices très classiques". La préfecture précise néanmoins que "des moyens seront déployés ce lundi 3 mai", jour du début du chantier en mer, "pour assurer la sécurité des usagers en mer". Le préfet devrait également prendre un arrêté réglementant la navigation autour de la zone de travaux.

